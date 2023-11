Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto unter Drogeneinfluss geführt, Wiesmoor - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pedelecfahrerin, Norden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter EBike-Fahrerin

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto unter Drogeneinfluss geführt

Am Montagvormittag gegen 10.55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wiesmoor an der Schmiedestraße in Großefehn eine 23-jährige Dacia-Fahrerin. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die 23-Jährige derzeit ein Fahrverbot hat und sie außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, sodass der Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Weiterhin wurde der Frau in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Aurich auf dem Fischteichweg einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer, der ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Dem 20-Jährige wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 21-jähriger Auricher war Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr mit einem Motorrad der Marke Suzuki auf dem Fischteichweg in Aurich unterwegs als ihn Polizeibeamte der Polizei Aurich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Auffahrunfall

Ein 18-jähriger Auricher und eine 24-jährige Auricherin waren am Montagmorgen gegen 7.28 Uhr in einen Verkehrsunfall in Aurich verwickelt. Der Mann fuhr ersten Erkenntnissen zu Folge mit seinem VW Golf auf der Esenser Straße in Richtung Sandhorst und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende Frau mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt abbremste. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf die das Auto der Frau auf. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Norden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter EBike-Fahrerin

Auf der Uffenstraße in Norden kam es am Montag gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Die 19-jährige Radfahrerin aus Norden war ersten Erkenntnissen zu Folge zunächst mit ihrem E-Bike auf der Kleine Neustraße unterwegs und wollte dann die Uffenstraße überqueren. Dabei übersah die offenbar einen mit seinem VW Polo auf der Uffenstraße fahrenden 30-jährigen Mann aus Norden und kollidierte mit diesem. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto des Mannes entstand geringer Sachschaden.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pedelecfahrerin

Ein 24-jähriger Fahrer eines Renault Megane war am Montagmittag gegen 13.05 Uhr auf der Hauptstraße in Wiesmoor in Richtung Voßbarg unterwegs. Hierbei beabsichtigte er nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah ersten Erkenntnissen zu Folge eine 48-jährige Wiesmoorerin, die mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße in gleiche Richtung unterwegs war. Es kommt zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die Frau wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Auto und am Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell