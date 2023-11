Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Norden - E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein 42-jähriger Mann aus Leezdorf fuhr am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich in Richtung Leer und benutzte dabei den rechten Fahrstreifen. Schräg hinter ihm auf dem linken Fahrstreifen fuhr eine 21-jährige Frau aus Aurich in die gleiche Richtung. Der Mann beabsichtigte ersten Erkenntnissen zu Folge einen Fahrstreifenwechsel nach links durchzuführen und unterließ dabei offenbar auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Er touchierte die Autofront der Auricherin. Die Frau wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Norden - E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Norden in der Heerstraße in Norden einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Weiterhin wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell