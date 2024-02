Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Citroen im Grünen Weg beschädigt, 2000 Euro Sachschaden

Hamm (ots)

Ein geparkter Pkw, Citroen wurde in der Zeit von Freitag, 23. Februar zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf dem Grünen Weg beschädigt. Die Fahrzeughalterin hatte das Fahrzeug dort am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug rot war. Der unbekannte Unfallfahrer verlor zudem das Gehäuse eines Außenspiegels vor Ort. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell