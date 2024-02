Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge verfolgt Spardosen-Dieb und übergibt ihn der Polizei

Hamm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen 39jährigen Tatverdächtigen eines Diebstahls am Freitag, 24. Februar 09:50 Uhr überführen. Zuvor hielt sich der 59jährige Zeuge in einem Friseursalon an der Bahnhofstraße auf. Hier konnte er eine männliche Peson dabei beobachten, wie diese das Ladenlokal betrat und dort über den Kassentresen griff. Zugleich nahm er ein klimperndes Geräusch wahr. Da der Tatverdächtige im Anschluss das Lokal verließ, folgte der Zeuge diesem fußläufig und konnte ihn im Bereich der Heinrich-Reinköster-Straße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige offenbar eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag aus dem Frisörsalon entwendet hatte. Die Spardose konnte an den Inhaber des Salons ausgehändigt werden. Nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (nue)

