POL-HAM: Unfallflucht auf der Friedrichstraße: Weißer Kleintransporter gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 22. Februar, kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung im familiären Umfeld in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hohenhöveler Straße. Im weiteren Verlauf fügte gegen 15.10 Uhr ein 22-Jähriger einem 53-jährigen Mann mit einem Küchenmesser eine Stichverletzung am Bein zu. Anschließend ...

