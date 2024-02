Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit eskaliert: 53-Jähriger nach Messerstich ins Bein im Krankenhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 22. Februar, kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung im familiären Umfeld in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hohenhöveler Straße.

Im weiteren Verlauf fügte gegen 15.10 Uhr ein 22-Jähriger einem 53-jährigen Mann mit einem Küchenmesser eine Stichverletzung am Bein zu. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung.

Daraufhin folgten intensive Fahndungsmaßnahmen der Hammer Polizei, die aufgrund eines vorherigen Sondereinsatzes von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde.

Der 22-Jährige konnte gegen 17.50 Uhr in einem Lokal an der Weststraße von Polizisten entdeckt und festgenommen werden. Hierbei kam es zu keiner Gefährdung der anwesenden Gäste. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Das 53-jährige Opfer kam zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell