Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Überwachungskamera filmt Einbrecher

Hamm-Herringen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 22. Februar, brach ein Unbekannter in Geschäftsräume in der Holzstraße ein. Eine Kamera filmte ihn bei der Tat.

Auf den Videoaufnahmen ist ein Mann mit einer weißen Maske zu erkennen. Er trägt eine dunkle Jeans, eine dunkle Sweatjacke und Sneaker der Marke Adidas.

Die Bilder zeigen ihn erstmalig gegen 2 Uhr vor dem Gebäude. Etwa eine Stunde später öffnet er gewaltsam ein Fenster und dringt darüber in das Objekt ein.

Im Inneren bricht er weitere Türen auf und entwendet Bargeld aus einer Kasse. Anschließend flüchtet der Täter gegen 3.30 Uhr über einen Notausgang.

Insgesamt verursachte er einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell