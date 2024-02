POL-HAM: Totalschaden nach Kollision - Fahrer ohne Führerschein

Hamm-Mitte (ots) - In seiner Freizeit hat ein Polizist aus Hamm am Mittwoch, 21. Februar, um Mitternacht einen jungen Mann beim Sprühen eines Graffitis an der Münsterstraße erwischt. Der 17-jährige Täter war gerade dabei die Farbe an die südliche Wand einer Bahnbrücke zu bringen. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er über eine Treppe auf die Gleise. Dort entdeckten ihn die fahndenden Beamten. Die Bahn musste ...

