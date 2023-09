Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Alten Buseck und Daubringen

Gießen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten kam es am Donnerstag Abend gegen 19:06 Uhr auf der L 3356 zwischen Alten Buseck und Daubringen. Ein 18 Jähriger aus dem Landkreis Gießen befuhr mit seinem Pkw die L 3356 aus Richtung Alten Buseck in Fahrtrichtung Daubringen. Aus noch ungeklärten Gründen kam er mit dem Fahrzeug nach rechts auf die Banquette und dabei ins Schleudern. Anschließend prallte der Pkw in den gegenüberliegenden Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde beim Unfall, wie auch drei im Pkw mitfahrende Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren aus dem Landkreis Gießen, schwer verletzt. Ein Sachverständiger nahm an der Unfallstelle seine Arbeit auf, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Landesstraße blieb wegen der Unfallaufnahme und den Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. An der Bergung und Versorgung der Schwerverletzten waren neben einem Rettungshubschrauber vier Rettungswagen, zwei Notärzte und 21 Kräfte der Feuerwehr Staufenberg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell