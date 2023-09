Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Allendorf/Lda. und Londorf (Kreis Gießen)

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag Abend auf der Landesstraße zwischen Allendorf/Lumda und Londorf. Ein 35jähriger Mann aus Staufenberg fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem VW Fox aus Richtung Londorf in Richtung Allendorf. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen geriet er auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, kam ins Schleudern und prallte dann auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, bevor er dann noch mit eine Mauer kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb. Die beiden Insassen des BMW, ein 60jähriger Mann und seine 45jährige Ehefrau aus Allendorf erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger hat an der Unfallstelle seine Arbeit aufgenommen. Er soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Die Landesstraße blieb wegen der Unfallaufnahme und den Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

