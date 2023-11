LPI-NDH: Diebstahl eines Mopeds

Niederorschel (ots) - Im Zeitraum 17.11., 19:30 Uhr bis 18.11., 07:00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Ortslage Vollenborn, Rondelblick ein am Straßenrand abgeparkter PKW Audi A3 touchiert. Durch die Wucht des Anpralls wurden an dem Fahrzeug des Geschädigten erhebliche Schäden verursacht. Der Verursacher verließ in der weiteren Folge pflichtwidrig die Unfallstelle. Eine erste vorsichtige Schätzung gehen von einer Schadenshöhe von 1500,- EUR aus. ...

