Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Der Polizei mal vorführen, wie gut man betrunken Fahrrad fährt

Gernrode (ots)

Am 18.11.2023, gegen 15:15 Uhr wurde durch Zeugen auf dem Radweg zwischen Gernrode und Niederorschel eine männliche Person in Grabennähe liegend aufgefunden. Da gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden konnten wurde ein Rettungswagen angefordert. Nach deren Eintreffen stellte sich recht schnell heraus, dass der 30jährige sich dort nur aufgrund erheblichen Alkoholkonsums schlafen gelegt hatte. Da neben der Person auch ein Fahrrad aufgefunden wurde, konnte eine Trunkenheitsfahrt nicht ausgeschlossen werden. Da es hierzu aber an konkreten Hinweisen fehlte, beschränkten sich die polizeilichen Maßnahmen auf Feststellung der Personalien und Durchführung eines Atemalkoholtest. Dieser zeigte um 15:30 Uhr einen Wert von 2,19 o/oo. Noch während der geführten Maßnahmen sprang die Person auf ihr Rad und fuhr im Beisein aller anwesenden Personen mit seinem Gefährt in Richtung Niederoschel. Die Fahrt wurde recht schnell beendet. Nun bedurfte es keinen weiteren Beweis einer neuerlichen Trunkenheitsfahrt. Eine Blutentnahme und die Anzeigenfertigung waren letztendlich die Folge der Radfahrt.

