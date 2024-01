Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pyrotechnik in Restaurant gezündet- Tatverdächtige flüchten

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochabend (3.1.) wurden Polizeibeamte zu einem Fast-Food-Restaurant an der Füllenbruchstraße in Herford gerufen, weil zuvor im Innenraum eine Rakete gezündet wurde. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurde gegen 22.58 Uhr die Tür des Schnellrestaurants durch eine bislang unbekannte männliche Person mit weißem Pullover geöffnet. Durch die Tür wurde dann eine gezündete Feuerwerksrakete in den Gastraum geworfen. Die Rakete explodierte anschließend im Innenraum. Der werfende Mann flüchtete danach vom Gebäude in Richtung Füllenbruchstraße und stieg dort in einen grauen VW Golf T6. Dessen Fahrer fuhr anschließend in Richtung Oetinghausen davon. Glücklicher Weise wurden im Innenraum kein Personal oder anwesende Gäste von der Explosion verletzt. Die Kriminalpolizei hat bereits mit der Auswertung von vorhandenem Videomaterial begonnen. Zur Tatzeit befanden sich noch weitere Gäste im Restaurant, die der Kriminalpolizei bislang noch nicht bekannt sie. Sie bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden, um gegebenenfalls noch weitere Angaben zum Vorfall zu machen.

