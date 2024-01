POL-HF: Ford landet im Graben- Fahrerin leicht verletzt

Herford (ots) - (sls) Am Dienstagabend (2.1.) meldete sich eine Zeugin auf der Leitstelle der Polizei und gab an, dass zur Zeit zwei Personen mehrere Scheiben an einer Obdachlosenunterkunft an der Werrestraße grundlos einschlagen. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnten gegen 18:00 Uhr mehrere beschädigte Scheiben am Mehrfamilienhaus festgestellt werden. Im ...

mehr