Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Mehrfamilienhaus- Scheiben eingeschlagen

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagabend (2.1.) meldete sich eine Zeugin auf der Leitstelle der Polizei und gab an, dass zur Zeit zwei Personen mehrere Scheiben an einer Obdachlosenunterkunft an der Werrestraße grundlos einschlagen. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnten gegen 18:00 Uhr mehrere beschädigte Scheiben am Mehrfamilienhaus festgestellt werden. Im Rahmen der Tatortaufnahme meldete sich eine weitere Zeugin bei den Beamten, die Hinweise zum Verbleib der möglichen Tatverdächtigen geben konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung konnte ein 26-Jähriger aus Hiddenhausen aufgefunden werden, der sich versuchte hinter einem zugezogenen Duschvorhang zu verstecken. Eine 27-jährige Remscheiderin wurde hinter einem Sofa, unter mehreren Decken versteckt, aufgefunden. Bei der Überprüfung der beiden Personen stellte sich heraus, dass gegen die 27-Jährige ein Haftbefehl vorliegt. In der Bekleidung fanden die Beamten zu dem noch eine Springmesser, ein scharfkantiges Beil sowie ein Anscheinswaffe. Alle Gegenstöße wurden zur weiteren Prüfung wegen Verstoß gegen das Waffengesetz sichergestellt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden beide Personen in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford gebracht.

