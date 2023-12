Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Heek (ots)

Tatort: Heek, Katthagen;

Tatzeit: zwischen 28.11.2023, 15.00 Uhr, und 05.12.2023, 15.00 Uhr;

Versucht in ein Wohnhaus einzubrechen haben Unbekannte in Heek. Die Haustür hielt der Gewalteinwirkung stand. Zu dem Geschehen an der Straße Katthagen kam es zwischen Dienstag vergangener Woche und Dienstag, 15.00 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

