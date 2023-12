Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hund mutmaßlich vergiftet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Burloer Straße und Nina-Winkel-Straße;

Tatzeit: zwischen 29.11.2023, 10.30 Uhr, und 04.12.2023, 09.00 Uhr;

Alles deutet darauf hin, dass in Borken ein Hund auf einem Weg zwischen der Burloer Straße und der Straße Am Armenkamp Giftköder gefressen hat. Das Tier befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Die Halterin hatte neben dem Weg Leberwurststücke sowie Trockenfutter unter einem Gebüsch gefunden, nachdem ihr Hund Symptome gezeigt hatte.

Zu einem ähnlichen Fall kam es an der Nina-Winkel-Straße. Dort hatte ein Vierbeiner an einem Gegenstand geleckt, der einem Meisenknödel ähnelt. Auch dieses Tier zeigte körperliche Reaktionen, so die Hundehalterin. Eine tierärztliche Vorstellung sei jedoch nicht nötig gewesen.

Zu den Geschehen kam es zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag. Die Kripo Borken sucht Zeugen: Tel. (02861) 9000. (db)

