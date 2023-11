Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung zur Pressekonferenz für Medienschaffende: Internationaler Großeinsatz gegen Geldautomatensprenger - Durchsuchungen und Festnahmen

Osnabrück/Niederlande (ots)

Die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Osnabrück laden Sie zu einer Pressekonferenz nach Osnabrück ein. Neben Polizeipräsident Michael Maßmann und Dr. Alexander Retemeyer von der Staatsanwaltschaft werden sowohl die Niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens als auch die Niedersächsische Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann wie auch ein Vertreter von Europol teilnehmen.

Die Pressekonferenz findet statt:

Donnerstag, den 16.11.23, 13:30 Uhr

Polizeidirektion Osnabrück Heger-Tor-Wall 18 49078 Osnabrück

Die Pressekonferenz kann auch live über https://www.facebook.com/PolizeiOsnabrueck/videos?locale=de_DE mitverfolgt werden.

Hintergrund zum Großeinsatz:

Derzeit (15.11.23) durchsuchen Ermittler der Osnabrücker Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit niederländischen Polizei- und Justizbehörden zahlreiche Objekte in den Niederlanden, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Dabei hat es bereits mehrere Festnahmen und zahlreiche Sicherstellungen gegeben, darunter Fluchtfahrzeuge und erhebliche Mengen Bargeld. An der deutsch-niederländischen Gemeinschaftsaktion im Kampf gegen Geldautomatensprengungen nehmen zahlreiche Einsatzkräfte teil. Ein Großteil der Geldautomatensprengungen, die dieser Tätergruppierung zuzuordnen sind, liegt in Nordrhein-Westfalen. Auch das Bundeskriminalamt, Europol und weitere Fachleute wie niederländische Sprengstoffexperten sind im Einsatz. Nach den ersten beiden größeren grenzüberschreitenden Razzien im Kampf gegen Geldautomatensprengungen durch Osnabrücker Ermittlungsbehörden im Herbst 2021 und im Sommer 2022, ist dies bereits die dritte Großaktion unter Federführung von Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft Osnabrück - in enger Zusammenarbeit mit den niederländischen Ermittlern und weiteren Partnern.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir wegen des laufenden Einsatzes heute (15.11.23) keine weiteren Informationen mitteilen können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und vorherige Anmeldung.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell