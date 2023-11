Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Virtuelle Berufsinformation der Polizei Niedersachsen: 21. November 2023 von 18:00 bis 20:00 Uhr

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots)

Eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen ist ein Beruf, aber mit 110 Möglichkeiten! Egal ob im Einsatz- und Streifendienst, im Ermittlungsdienst, in der Kriminaltechnik oder als Teil der Bereitschaftspolizei: Die Polizei arbeitet, damit sich alle Menschen in Niedersachsen sicher fühlen können. Jeder Tag sieht anders aus und auch sonst ist der Polizeiberuf eine sichere Sache. Polizistinnen und Polizisten werden immer gebraucht, daher ist der Job krisensicher. Durch die Verbeamtung ist der Beruf extrem zuverlässig. Polizeibeamte erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung - schon im Studium. Die verschiedenen Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten sind an jede Karrierevorstellung individuell anpassbar und durch die Schichtdienstmodelle sehr gut mit dem Wunsch nach Familie vereinbar - eben ein Beruf fürs Leben.

Interessierte Schüler*innen (ab Klasse 9) erhalten virtuell am 21. November 2023 in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr Informationen zum Polizeiberuf.

Die Einstellungsberaterinnen der Polizei Niedersachsen, Sarah Gebbiken und Nadine Kluge-Gornig, beantworten Fragen rund um das Studium, die Voraussetzungen sowie das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Dazu wird nach vorheriger Anmeldung per E-Mail ein Link versandt, mit dem der Veranstaltung bequem von zuhause oder unterwegs beigetreten werden kann.

Anmeldungen sind unter nachwuchswerbung@pd-os.polizei.niedersachsen.de möglich.

