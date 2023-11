Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Aktion gegen Hass im Netz: Schüler mit tollsten Ideen ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Hass im Netz ist ein allgegenwärtiges Problem, das insbesondere Kinder und Jugendliche betrifft. Beleidigungen und Bedrohungen in Kommentaren sowie Social-Media-Beiträgen sind an der Tagesordnung. Um diesem Phänomen zu begegnen, haben der Zonta Club Westfälischer Friede, die Polizeidirektion Osnabrück und der Präventionsverein Osnabrück eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen, die gestern (13.11.23) mit einer Preisverleihung zu Ende ging.

Unter der Schirmherrschaft von Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, wurden Kinder und Jugendliche aus Osnabrück dazu aufgerufen, am Wettbewerb "Hass im Netz: Was können wir tun?" teilzunehmen. Insgesamt gingen 13 vielfältige Einsendungen von Beiträgen ein, darunter Geschichten, Poetry Slam, Comic, Musik und Trickfilme. Gemeinsam mit Clubpräsidentin Dr. Sanja Pelletier, Martin Schmitz vom Präventionsverein Osnabrück und dem Polizeipräsidenten wurden die Gewinner und Gewinnerinnen der Aktion bekanntgegeben. Die Vielfalt der kreativen Beiträge verdeutlichte nach Meinung der Jury, wie tiefgreifend und weitreichend das Thema Hass im Netz das tägliche Leben beeinflusse.

Polizeipräsident, Michael Maßmann, zeigte sich beeindruckt von so viel Engagement der Schülerinnen und Schüler: "In Zeiten, in denen Hass und Hetze an der Tagesordnung sind, sind diese kreativen Beiträge ein tolles Zeichen der Gegenwehr. Es ist richtig und wichtig, dass die junge Generation bereit ist, sich zu wehren und klare Kante zu zeigen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das muss für alle klar sein." Auch der prämierte Schüler Jesko ist der Meinung: "Wir als junge Menschen müssen etwas unternehmen und selbst aktiv werden, sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das immer so weitergeht."

Zonta-Clubvorsitzende Pelletier sagte zur Aktion: „Wir haben den Wettbewerb initiiert, weil wir uns gegen Gewalt in jeder Form wenden, also auch gegen Gewalt im Netz. Wir wollten die Jugendlichen motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kreative und konstruktive Ideen zu entwickeln und Antworten zu finden. Große Freude haben uns die vielen Beiträge bereitet. Eigentlich waren alle Teilnehmenden GewinnerInnen.“

Den ersten Platz und ein Preisgeld von 500 Euro erhielt Finya (13 J.), eine talentierte Schülerin der 8. Klasse aus Osnabrück für ihre beeindruckende Comic-Kurzgeschichte. Die Comic-Kurzgeschichte hatte nicht nur die Jury beeindruckt, sondern veranschaulicht auf beeindruckende Weise, wie ein ernstes Thema auf kreative und gleichzeitig informative Weise behandeln werden kann.

Die zwei zweiten Plätze mit jeweils einem Preisgeld von 300 Euro gingen an den Kurzfilm "Der blau-rote Regenschirm", von den Schülerinnen Paula und Mina. Dieser Film zeigt auf einfühlsame Weise, wie Hass im Netz die Menschen verletzen kann, aber auch, wie Freundschaft und Solidarität ein Schutzschild gegen diese Angriffe bilden können. Ebenfalls auf den zweiten Platz kam die Hörgeschichte "Cybermobbing" der Schülerinnen und Schüler Dayana, Jesko, Mathilda und Ilayda. Das Hörspiel zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Freundschaft und Zivilcourage im Kampf gegen Cybermobbing ist.

Den dritten Platz und ein Preisgeld von 150 Euro sicherte sich der Schüler Tom mit seiner einfühlsamen Textarbeit. Die Worte verdeutlichen, wie sich Hass im Netz oft hinter einer Maske verbirgt und wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, dass die Menschen, die wir online treffen, in der Realität oft ganz anders sind.

Ein Sonderpreis wurde an den 22-jährigen Moritz verliehen, der mit seinem "Hass im Netz-Song" eindrucksvoll zeigte, dass auch junge Menschen in der Lage sind, auf ernste gesellschaftliche Probleme musikalisch aufmerksam zu machen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell