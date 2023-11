POL-KLE: Kalkar- Einbruch/ Täter lassen Transportfahrzeug am Tatort zurück

Issum-Sevelen (ots) - Am Samstag (4. November 2023) kam es zwischen 13:10 Uhr und 19:40 Uhr am Tonghsweg in Issum zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke, entwendeten eine Spardose, in welcher sich ein niedriger ...

mehr