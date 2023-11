Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein- Einbruch/ Hausbewohner sperrt Einbrecher in Garage ein

Emmerich am Rhein (ots)

Als ein 58-jähriger Mann aus Emmerich am Samstag (04. November 2023) gegen 01.00 Uhr die Gassirunde mit seinem Hund beendet hatte, stellte er in der Einfahrt zu seinem Haus am Mühlenweg ein Fahrrad fest. Bei genauerem Hinsehen sah er eine unbekannte Person in seinem unverschlossenen Geräteschuppen, die dabei war, sein Werkzeug zu durchwühlen. Intuitiv schloss der 58-Jährige die Tür des Schuppens ab und nahm dem Einbrecher die Fluchtmöglichkeit. Die hinzugerufene Polizei konnte den Einbrecher widerstandlos festnehmen und nahm ihn mit zur Polizeiwache. Nachdem er die restliche Nacht im Gewahrsam verbracht hat, konnte er am Morgen die Wache verlassen. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt. Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, dass man sich nicht in die direkte Konfrontation mit den Tätern begeben sollte, um sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Rufen Sie stattdessen den Notruf der Polizei unter Telefon 110 an! (as)

