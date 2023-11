Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Medienvertreter: Preisverleihung "Hass im Netz Wettbewerb": Der Zonta Club Westfälischer Friede und die Polizei Osnabrück geben die Gewinner und Gewinnerinnen bekannt

Osnabrück (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hass im Netz ist mittlerweile zu einem allgegenwärtigen Problem geworden. Oftmals spielen Beleidigungen, Bedrohungen in Kommentaren oder Social-Media-Beiträgen eine Rolle. Dagegen wollen der Zonta Club Westfälischer Friede und die Polizeidirektion Osnabrück mit einer gemeinsamen Aktion vorgehen. Unter der Schirmherrschaft von Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, wurden Kinder und Jugendliche aus Osnabrück zur Teilnahme an dem Wettbewerb "Hass im Netz: Was können wir tun?" aufgerufen. 13 vielfältige Einsendungen von Beiträgen - Geschichten, Poetry Slam, Comic, Musik, Trickfilme sind daraufhin eingegangen.

Zusammen mit Clubpräsidentin Dr. Sanja Pelletier, Martin Schmitz (Präventionsteam Polizei Osnabrück) und dem Polizeipräsidenten werden die Gewinner und Gewinnerinnen der Aktion bekanntgegeben. Daran anschließend wird es einen gemeinsamen Fototermin geben.

Die Preisverleihung findet statt am:

Montag, 13.11.23, 17 Uhr

Großer Meetingraum, Polizeidirektion Osnabrück, Heger-Tor-Wall 18, 49078 Osnabrück,

Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich dazu unter der u. g. Erreichbarkeit an.

Mehr Informationen: https://t1p.de/os-gegen-hass-im-netz

