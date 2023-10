Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeipräsidentin verurteilt Angriffe auf den Glauben

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Vergangenes Wochenende erhielten zwei Moscheen im Kreis Recklinghausen islamfeindliche Botschaften. Umschläge mit Fäkalien, Fleisch und einer verbrannten Glaubensschrift, dem Koran, waren Inhalt der Botschaften. Das Polizeipräsidium Recklinghausen veröffentlichte hierzu bereits eine Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5637507

Am Montag, den 30.10.2023, kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem angebrannte Seiten des Koran, Kot, Hassbotschaften und Fleisch in einem Briefumschlag verschickt wurden. Dieses Mal war eine Moschee an der Bochumer Straße in Recklinghausen betroffen.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen stellt in diesem Zusammenhang klar: "Unsere Gesellschaft ist geprägt von Zusammenhalt, Solidarität und Respekt. Für jede Form von Islamfeindlichkeit, Antisemitismus oder Rassismus haben wir keinen Platz." Frau Zurhausen bittet die Betroffenen: "Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Wir verurteilen die Angriffe auf Ihren Glauben auf das Schärfste. Der polizeiliche Staatsschutz hat in den aktuellen Fällen die Ermittlungen übernommen und setzt alles daran, die Täterinnen oder Täter zu ermitteln. Gerade vor dem Hintergrund der internationalen Konflikte dürfen extremistische Gruppierungen keinen Weg in unsere Mitte finden. Wir als Polizei werden diese Missachtungen gegen unsere Gesetze und die Glaubenseinrichtungen konsequent und intensiv verfolgen!"

Wenn Sie Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern geben können, oder Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, nimmt die Polizei Hinweise unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell