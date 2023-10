POL-RE: Kreis Recklinghausen: Besuchergruppen aus der Synagoge zu Gast im Polizeipräsidium

Recklinghausen (ots) - Der am Sonntag festgenommene 17-Jährige aus Dorsten, sitzt nun in U-Haft. Der Dorstener wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Montag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Dorsten vorgeführt. Sie erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an. Der 17-Jährige war am Sonntag, nach einen Einbruch in eine KiTa festgenommen worden. ...

