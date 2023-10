Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 32-jähriger Dattelner erlitt bei einem Unfall am Montagmittag schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallörtlichkeit befindet sich an der Kreuzung Südring/ Heibeckstraße. Der 32-jährige Zweiradfahrer war auf dem Südring in Fahrtrichtung Osten unterwegs. In Höhe der Kreuzung fuhr er, nach bisherigen Erkenntnissen, links an einem Auto vorbei und kollidierte dabei mit einer Verkehrsinsel. Er kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer konnte rechtzeitig, vor dem am Boden liegenden Mann, anhalten. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

