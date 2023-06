LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein 54-jähriger Fahrer eines Kia befuhr gestern Abend die L1027 von Gotha in Richtung L1026. Ein 78-jähriger Fahrer eines Daimler befuhr die L1026 von Richtung Bundesautobahn 4. In dem dort befindlichen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte ...

