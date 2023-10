POL-RE: Marl: Marler bei Unfallflucht leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - In der letzten Nacht verschafften sich drei Unbekannte, gegen 3 Uhr, Zugang über ein Fenster in ein Haus an der Krablerstraße. Dort trafen sie auf den Hausbewohner. Der Senior wurde geschlagen und nach Wertgegenständen gefragt. Zudem durchsuchten die Zimmer nach möglichem Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Der Marler kam mit einem ...

