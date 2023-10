Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Autos beschädigt, eine Fahrerin verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag (12.55 Uhr) kam es auf der Otto-Burmeister-Allee zu einem Unfall, bei dem eine Dorstenerin leicht wurde.

Während eines Rangiervorgangs an einer Parkbucht, kollidierte die 55-Jährige mit dem Heck ihres Autos mit dem Wagen eines 41-jährigen Herners, der auf der Straße in Richtung Beisinger Weg fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich das Auto der Dorstenerin und kam an einem anderen geparkten Wagen zum Stehen. Das Fahrzeug des Herners stieß ebenfalls gegen einen anderen, ebenfalls geparkten Wagen und kam dann zum Stehen. An allen vier Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die beiden aktiv beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Rettungskräfte brachten die verletzte Dorstenerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Otto-Burmeister-Alle im Bereich Beisinger Weg/Haltener Straße zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell