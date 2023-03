Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte schlagen 28-Jährigen in der Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Samstagabend (04.03., 23.15 Uhr) wurde die Polizei in Versmold über eine Körperverletzung durch zwei unbekannte Täter in einer Wohnung an der Münsterstraße informiert. Derzeitigen Ermittlungen nach wurde ein 28-jähriger Versmolder in seinem Zimmer von zwei Männern angegriffen und geschlagen. Anschließend flüchteten beide Männer über den rückwärtigen Balkon der Obergeschosswohnung. Hierbei beschädigten die Täter das Dach eines Lagers, des im Erdgeschoss befindlichen Imbisses. Die Klärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht.

Beschrieben wurden beide Täter als schwarz gekleidet, mit schwarzen Sturmhauben. Beide hatten eine normale Statur. Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß. Der andere etwas kleiner.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen? Wem sind die beschriebenen Personen rund um die Tatzeit am Tatort oder in der Umgebung aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 02541 869-0 entgegen.

