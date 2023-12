POL-BOR: Gronau - Fußtritte gegen Auto

Borken (ots) - Unfallort: Borken, An der Nathe; Unfallzeit: 04.12.2023, 14.15 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Borken. Die 82-jährige Borkenerin lief gegen 14.15 Uhr über einen Verbrauchermarktparkplatz an der Straße An der Nathe, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin, eine 81 Jahre alte Borkenerin, hatte rückwärts ausgeparkt und ...

