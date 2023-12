Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Betrieb

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hohe Oststraße;

Tatzeit: 04.12.2023, 23:05 Uhr;

Gewaltsam in einen Betrieb eingedrungen sind Unbekannte in Borken. Im Inneren brachen die Täter Zwischentüren auf und durchwühlten die Räume. Zu dem Geschehen kam es am 04.12.2023, um 23.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt schlug eine Alarmanlage an. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell