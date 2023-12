POL-BOR: Bocholt - Daten gutgläubig herausgegeben

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 04.12.2023, 15.00 Uhr; Mit einer gerade erbeuteten Goldkette geflüchtet sind zwei Unbekannte am Montagnachmittag in Bocholt. Ein Mann hatte sich das Schmuckstück zuvor von einer Verkäuferin eines Juweliers in den Shopping-Arkaden zeigen lassen, um es dann zu ergreifen und in Richtung Berliner Platz zu flüchten. Mutmaßlich war der Täter nicht alleine ...

