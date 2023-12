Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb ergreift Schmuck und flüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 04.12.2023, 15.00 Uhr;

Mit einer gerade erbeuteten Goldkette geflüchtet sind zwei Unbekannte am Montagnachmittag in Bocholt. Ein Mann hatte sich das Schmuckstück zuvor von einer Verkäuferin eines Juweliers in den Shopping-Arkaden zeigen lassen, um es dann zu ergreifen und in Richtung Berliner Platz zu flüchten. Mutmaßlich war der Täter nicht alleine unterwegs: Mit ihm nahm eine weitere Person nach dem Geschehen gegen 15.00 Uhr Reißaus.

Eine Überwachungskamera hat das Duo aufgezeichnet:

Beschreibung des Haupttäters:

Circa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlanke Statur, schwarzer Bart - bekleidet mit einem Basecap, einer schwarzen Kapuzenjacke mit hellem Reißverschluss, einer hellen Jeans sowie weißen Sneakers - der gepflegte Mann sprach Hochdeutsch.

Beschreibung des Begleiters:

Circa 20 - 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur - bekleidet mit einem Basecap, einer schwarzen New Balance Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose des Herstellers Nike sowie weißen Sportschuhen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell