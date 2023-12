Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Mit Wagen gegen Baum geprallt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede-Vardingholt, Burloer Diek;

Unfallzeit: 04.12.2023, 08.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Rhede-Vardingholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 24-Jährige befuhr gegen 08.05 Uhr die Straße Burloer Diek außerorts in Richtung Bocholt. Ihren Angaben zufolge habe vor ihr ein Radfahrer unvermittelt gebremst. Um eine Kollision zu vermeiden, sei die Borkenerin nach rechts ausgewichen und gegen einen Baum geprallt. Der unbekannte Radfahrer habe sich in die entgegengesetzte Richtung entfernt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sowie den genannten Radfahrer, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell