POL-BOR: Gronau-Epe - Metall entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Parkstraße; Tatzeit: zwischen 01.12.2023, 10.00 Uhr, und 03.12.2023, 10.00 Uhr; Einen Kühlwagen aufgebrochen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken. Der Anhänger hatte an der Parkstraße nahe einer Sporthalle gestanden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts daraus entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. ...

