Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zum Nachtrag zu "Wohnung stand in Vollbrand"

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Brandort: Bocholt, Markgrafenstraße;

Brandzeit: 01.12.2023, 20.30 Uhr;

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Borken suchen eine Person nach einem Brand in Bocholt. Am Freitagabend war es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Markgrafenstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich neben dem Bewohner noch ein weiterer Mann in der betroffenen Wohnung. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt zu den Brandexperten aufzunehmen: Tel. (02861) 9000.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5663469 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell