Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schokoriegel führten zu Haftantritt

Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag führten Naschereien in eine Gefängniszelle. Ein 38-Jähriger hatte sich in einem Supermarkt in Sömmerda aufgehalten und konnte die Finger nicht von der Schokolade lassen. Fünf der Riegel im Wert von knapp fünf Euro steckte er sich in die Tasche und beabsichtigte den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv sprach den Langfinger an und informierte die Polizei. Diese kam vor Ort und stellte bei einer Überprüfung nicht nur fest, dass der Dieb zwei Messer bei sich hatte, sondern auch mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Ohne Schokolade, dafür aber mit einer Strafanzeige machte er sich auf den Weg ins Gefängnis. (SE)

