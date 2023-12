Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnung stand in Vollbrand

Bocholt (ots)

Brandort: Bocholt, Markgrafenstraße; Brandzeit: 01.12.2023; 20.30 Uhr;

Am Freitagabend betrat ein 31 Jahre alter Bocholter gegen 20.30 Uhr die Polizeiwache und gab an, dass es in seiner Wohnung brennen würde. Polizeibeamte schauten sofort in dem Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe zur Wache nach dem Rechten und alarmierten die Feuerwehr. Sie evakuierten das Haus und führten mit Feuerlöschern eigene Maßnahmen zur Brandbekämpfung durch. Die Feuerwehr löschte den Wohnungsvollbrand, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, der noch nicht näher beziffert werden kann. Der 31-Jährige wurde im Bocholter Krankenhaus wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt und im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fr)

