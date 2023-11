POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher steigen ein

Büttelborn (ots) - Im Ahornweg stiegen am Mittwoch (15.11) zwischen 14:45 Uhr und 17:45 Uhr Kriminelle in ein Haus ein. Zuvor wurde mit erheblicher Gewalt eine Tür bearbeitet, um in das Haus zu gelangen. Letzten Endes erbeuteten die Täter wenige hundert Euro, der Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung ...

