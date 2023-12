Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Bäckereifiliale

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Kreuzberg; Tatzeit: 02.12.23, 22.00 Uhr, bis 03.12.23, 05.50 Uhr;

Eine Bäckereifiliale an der Straße Am Kreuzberg war in der Nacht zum Sonntag Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hatten die Tür aufgehebelt, das Geschäft durchsucht und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

