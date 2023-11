POL-BI: 14 Fahrzeuge zerkratzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Montagmittag, 13.11.2023, stürzte ein Schüler bei einem Verkehrsunfall und wurde verletzt. Ein 68-jähriger Bielefelder befuhr gegen 13:10 Uhr mit seinem Hyundai Tucson die Cheruskerstraße in Richtung Stadtring. Unvermittelt lief ein 6-jähriger Schüler aus der Straße Am Möllerstift, von der Schule kommend, auf die Straße, um die Kreuzung in Richtung Kölner Straße zu ...

