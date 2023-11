Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlägerei nach Handtaschendiebstahl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 12.11.2023, kam es zu einer Auseinandersetzung, als sich drei Bielefelderinnen eine gestohlene Handtasche zurückholten.

Drei Bielefelderinnen, im Alter von 25, 28 und 31 Jahren, hielten sich gemeinsam in einer Bar am Jahnplatz auf. Gegen 04:50 Uhr bemerkten sie, dass die Handtasche der 28-Jährigen gestohlen worden war. Mit Hilfe des Handys der 31-Jährigen konnte das in der Handtasche befindliche Handy der Bielefelderin geortet werden. Gemeinsam stiegen die Freundinnen in ein Taxi und suchten die Dorotheenstraße, wo das Handy geortet worden war, auf. In einem Hauseingang erkannten sie zwei Männer mit der Handtasche. Die 25-Jährige nahm schnell die Handtasche an sich während einer der Männer flüchtete. Die Frauen versuchten, den zweiten Verdächtigen festzuhalten, der auf sie einschlug und trat, bis es ihm gelang, ebenfalls in Richtung Goldbach, zu flüchten.

Die Bielefelderinnen beschrieben den Schläger als circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell