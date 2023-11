Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake / Heepen / Sennestadt - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter drei Mal in Wohnungen ein. In einem Fall blieb es beim Versuch. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag, 11.11.2023, verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 16:45 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Syltweg. Er entwendete Bargeld und Schmuck.

Des Weiteren brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Gausweg, ebenfalls über die Terassentür, ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:00 Uhr am Samstag, 11.11.2023, und 00:55 Uhr am Sonntag. Der Einbrecher entkam mit Bargeld.

In der Zeit von 08:30 Uhr und 22:20 Uhr am Sonntag, 12.11.2023, brach ein Täter ein Fenster auf und durchsuchte eine Wohnung im Senner Hellweg, in Höhe Hangstraße, nach Wertsachen. Ob er Beute erlangte, ist noch unklar. Im selben Zeitraum versuchte der Täter über einen Balkon in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen brach er das Vorhaben ab.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

