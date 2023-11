Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw von Firmenparkplatz gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Nach der Aussage eines VW-Fahrers wurde sein 23 Jahre alter Golf in der Nacht zu Freitag, 10.11.2023, an der Ernst-Rein-Straße gestohlen.

Der 25-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück hatte sein Auto am Donnerstag, gegen 21:45 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in Nähe des Kreisverkehrs der Schildescher Straße abgestellt. Am Freitag stand der blaue Pkw mit Bielefelder Kennzeichen gegen 06:10 Uhr nicht mehr auf dem Parkplatz.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell