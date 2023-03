Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Feuerwehr verhinderte größeren Schaden nach Blitzeinschlag

Bild-Infos

Download

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Ein rechtzeitiger Notruf und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten am Samstagabend größeren Schaden. Nach dem Durchzug eines Gewitters wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck um 17:21 Uhr mit dem Stichwort "Rauchentwicklung nach Blitzschlag" in die Osternheide alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage - im Bereich des Schornsteins war deutlich eine leichte Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl zu erkennen. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, eine Person wurde durch den Rettungsdienst betreut. Ein Trupp ging unter Atemschutz in den Dachboden vor, konnte aber dort keine Rauchentwicklung feststellen. Ein weiterer Trupp begann von außen über die Drehleiter das Dach zu öffnen und den betroffenen Bereich abzulöschen. Nachdem mittels Wärmebildkamera keine erhöhten Temperaturen im Dach mehr festgestellt wurden, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle nach zwei Stunden an die Eigentümer übergeben und wieder einrücken. Die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell