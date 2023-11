Polizei Bielefeld

POL-BI: Lockere Gespräche bei Coffee with a Cop - Auch der Innenminister war dabei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Am Samstag, 11.11.2023, nutzten viele Passanten im Rahmen der Aktion "Coffee with a Cop" die Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Auch Innenminister Herbert Reul und Polizeipräsidentin Dr. Müller-Steinhauer nahmen an dem regen Austausch teil.

Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr standen wir mit Polizei-Motorrädern, Streifenwagen, Tatortwagen, Bulli des Verkehrsunfallaufnahmeteams und dem Coffee-Truck auf der Mittelinsel des Niederwalls. Im Rahmen der Kaffee-Gespräche mit den Fußgängern und Radfahrern erläuterten die Streifenkollegen ihre Arbeit. Unsere Kradfahrer ermöglichten einigen Kindern eine Sitzprobe auf dem Polizeimotorrad und unser Verkehrsunfallaufnahmeteam zeigte interessierten Personen ihre Ausstattung im Dienstfahrzeug. Die Kollegen der Spurensicherung erläuterten die Vorteile der dienstlichen Drohne und gaben zusammen mit unserem Einbruchschutzberater Auskünfte zu den kriminalpolizeilichen Arbeitsbereichen.

Wie soll man auf betrügerische SMS reagieren? Welche Berufsmöglichkeiten gibt es bei der Polizei? Solche und weitere Fragen beantworteten wir - bei einem Heißgetränk - den zufällig vorbei schlendernden aber auch gezielt auf uns zu gekommenen Bürgern.

Wir haben uns über Ihren regen Zuspruch, die vielen Anregungen und die netten Gespräche gefreut und bleiben gerne weiter für Sie ansprechbar.

