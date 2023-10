Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (KA) Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen ist es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einer sexuellen Belästigung einer 20-Jährigen gekommen. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11 Uhr befand sich die Geschädigte in der Bahnsteigunterführung. Der bislang unbekannte Tatverdächtige kam dort direkt auf die junge Frau zu, erfasste sie am Arm und hielt sie fest. Anschließend fasste er der 20-Jährigen in den Schritt. Diese wehrte die Hand ab, woraufhin sich der Unbekannte entfernte.

Die Geschädigte begab sich daraufhin zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Eine Personenbeschreibung liegt jedoch vor und lautet wie folgt: Männlich, west-europäischer Phänotyp, 20-25 Jahre alt, circa 180 cm groß und dünne Statur. Er trug zur Tatzeit ein Kürbiskostüm und schwarze Leggings. Zudem hatte er dunkle, etwas längere, zottelige Haare.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 - 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung wurde gegen Unbekannt eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell