POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots) - Auf der Straße Napoleondamm in Emsbüren kam es am Samstag gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-Jährige verletzt wurde. Die junge Frau war in ihrem Ford auf der Kreisstraße in Richtung Emsbüren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde mit ...

