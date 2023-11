Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Wechseltrick

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Ein Täter lenkte Freitagmittag, den 10.11.2023, zwei Supermarkt-Kassiererinnen mit einem Wechseltrick ab und machte damit Beute.

Gegen 12:45 Uhr trat ein Mann an eine der Kassen eines Discounters an der Windelsbleicher Straße, nahe der Karl-Oldewurtel-Straße, und bat die Kassiererin, sechzig 5-Euro-Scheine in 50-Euro-Scheine zu wechseln. Er zog ein Bündel Geldscheine aus der Jackentasche, welches die Kassiererin auf die Kasse legte. Bevor sie den Geldscheinstapel im Rahmen des Tauschs in die Kasse legen konnte, nahm der Unbekannte wieder einen Teil davon, um angeblich das Geld nachzuzählen. Bei der Gelegenheit, steckte er - in dem Moment unbemerkt -einige Scheine wieder in seine Jackentasche.

Anschließend entfernte sich der Mann und trat an die andere Kasse. Wieder gab er vor, Geldscheine wechseln zu wollen. Auch hier gelang es ihm, im Rahmen des Geldwechsels, einen Teil der Geldscheine unbemerkt in seine Jackentasche zu stecken. Erst nachdem der Täter das Geschäft verlassen hatte, bemerkten die Angestellten den Diebstahl. Insgesamt erbeutete der Trickdieb so mehrere hundert Euro.

Die Opfer beschrieben den Dieb als südosteuropäisch aussehend, ungefähr 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, mit schwarz-grauen Haaren, einem schwarz-grauen Vier-Tage-Bart und von gepflegtem Äußeren. Er trug eine blaue Jeanshose und Sportschuhe und soll mit einem Akzent gesprochen haben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell